彰化縣政府為了與縣民在耶誕節歡樂的氣氛中同樂，傳達溫馨、幸福的氛圍，彰化縣長王惠美帶領縣府各局處主管在縣府廣場，進行耶誕點燈儀式。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為了與縣民在耶誕節歡樂的氣氛中同樂，傳達溫馨、幸福的氛圍，彰化縣長王惠美帶領縣府各局處主管在縣府廣場，進行耶誕點燈儀式，6米高耶誕樹閃閃發亮，煥發幸福光彩，傳遞幸福夢想。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為了與縣民在耶誕節歡樂的氣氛中同樂，傳達溫馨、幸福的氛圍，彰化縣長王惠美帶領縣府各局處主管在縣府廣場，進行耶誕點燈儀式。（吳敏菁攝）

寒風呼呼，耶誕的腳步進了，彰化縣政府為了與縣民在耶誕節歡樂的氣氛中同樂，傳達溫馨、幸福的氛圍，彰化縣長王惠美帶領縣府各局處主管在縣府廣場，進行耶誕點燈儀式，並扮演耶誕老公公分送糖果給參加活動的民眾，6米高耶誕樹閃閃發亮，煥發幸福光彩，傳遞幸福夢想。

這次活動邀請原住民歌手全世煌及其音樂團隊熱情演出，於點燈活動之後與縣民互動、同樂，有溫馨歡樂的耶誕組曲、動人心弦的抒情歌曲、到熱情奔放載歌載舞的搖滾歌曲，能動能靜的演出實力、現場感染力十足！彰化縣政府前廣場6米高耶誕樹將持續點亮到2020年1月12日，另將於12月20日晚間7點30舉辦耶誕感恩音樂會，歡迎共襄盛舉。

縣長王惠美表示，為了把耶誕節溫馨團結的氣氛帶給大家，縣府將舉辦耶誕感恩音樂會，並贈送耶誕禮物給弱勢的孩子們，今年除了在縣府前廣場設置精緻可愛的耶誕樹及應景耶誕布景外，另設置縣府FB打卡點，即日起至12月31日，每日17時後打卡之民眾，可到縣府一樓服務台兌換精美宣導品一份，每周一到周四每日30份，每周五到周日每日數量100份，送完為止，服務台另備有男、女、大人、小孩耶誕服裝供民眾借用拍照，希望讓大家度過歡樂的耶誕夜。

有別於往年僅在縣府前廣場設置耶誕燈飾，今年將閃亮的燈飾延伸到縣府側門，沿著木棧道旁設置彩色夜光球，既夢幻又可愛，參加完熱鬧的點燈派對後，徐徐漫步在木棧道感受浪漫夜晚吧！

(中時 )