醒吾科技大學表演藝術系經過了100天的練習，由系上同學自行作詞、作曲及編導演出所帶來的原創音樂劇《低等法院的審判》，報名參與第五屆「知音大賞音樂劇競賽」。此競賽由國立臺灣師範大學表演藝術研究所主辦，於108年12月3日至6日在新莊文化藝術中心展開。

本屆集結了兩岸四所頂尖大專院校，除醒吾表演藝術系外；國立臺灣師範大學表演藝術研究所、北京聯合大學藝術學院表演系及崇右影藝科技大學演藝事業系等校也一同參賽。促成了兩岸演員同台競技，激盪火花，展現華語音樂劇原創劇本、原創音樂的優質演出，進而提攜華人戲劇表演系所之學生演員、新秀編劇導演，聚焦賞析人才互流之表演藝術平台。

現場出席嘉賓左起:表演藝術系舒宗浩主任/醒吾科大陳義文校長/知名音樂製作人陳國華

醒吾科技大學表演藝術系雖僅成立三年尚未有畢業生，卻能精實茁壯三年有成，參賽學生學以致用在編、導、演、戲劇、音樂、舞蹈，跨界展現的音樂劇表演上，不亞於國立一流學府藝術領域之專業發展。甚至能和海峽兩岸藝術名校的碩士生、博士生及師長們同台較勁，相互交流毫不遜色，足證明醒吾科技大學表演藝術系師資及設備頂尖優良。醒吾學生勇於在作品中表達自我的觀點，更以精湛的演技以及真情流露的演出，期盼未來成為華人流行音樂劇的生力軍。

舞台上學生精彩及絕無冷場的賣力演出，讓觀眾感受到了醒吾學生的熱情以及對表演藝術的專業，而劇中角色們之間的互動更是讓全場笑聲不斷，豐富的音樂元素也將觀眾更輕易的帶入劇情裡，隨著角色人物間的互動對話，再加上歌曲、舞蹈的搭配讓整部音樂劇的演出精采絕倫。

醒吾科技大學表演藝術系熱力演出《低等法院的審判》

評審綜合評語表示，從整個舞台劇的演出過程當中，包括現場貴賓、校長、師生以及演出的師生們，可看出醒吾科大為此活動全校動員、展現了學校團結氛圍，及對表演藝術系的重視，另一特點則是編劇巧妙的將觀眾也放入了劇情中，讓觀眾一同參與劇情的發展，成為陪審團的一份子與表演者進行互動，此外，更指出了劇中學生的作曲創作、編排到演出都具有相當成熟的專業度，同學們從這次的實作經驗中，未來定能成為職場優秀的人才。

(中時電子報)