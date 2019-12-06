台日教育界交流日益密切，義守大學近日邀請日本姐妹校東洋大學校長竹村牧男蒞校訪問並演講。

竹村牧男此行特別拜會了義大校長陳振遠，會談中對義大辦學規模及持續朝國際化邁進的企圖心，表示深感佩服，並提起兩校在創校理念上十分契合。

竹村牧男表示，東洋大學在校生約有三萬人，今年東洋大學統籌召集亞太大學交流組織（UMAP），獲得日本文部省大力支持與補助，致力推動全球化英語教育，同時新創立國際觀光學院，採全英語授課，廣收國際學生，歡迎更多義大生前往交流。

陳振遠則指出，目前義大和歐美、東北亞、東南亞及亞洲各大學共400多所大學締結姐妹校，積極推展「Education Hub」平台，期待未來和東洋大學，以及雙方合作的學校能進一步延伸連結，共構國際交流橋樑。

竹村牧男此行也以〈日本多彩的自然人與文化〉為題，描述日本四季流轉如何啟發豐富日本文學創作內容，趣味盎然，引發義大學生熱烈迴響。

主辦該演講的義大「應用日語學系」主任李守愛表示，目前「應日系」每年有兩位公費留學生前往東洋大學交換留學一年，東洋大學亦希望未來能夠繼續派遣學生至義大交流，期待雙方關係更深化。

日本東洋大學籌集的亞太大學交流組織（UMAP）目前成員包括台灣、澳洲、孟加拉國、汶萊、柬埔寨、加拿大、智利、中國、厄瓜多、斐濟、關島、香港、印度、印尼、日本、韓國、哈薩克、寮國、澳門、馬來西亞、墨西哥、蒙古、緬甸、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、留尼汪島、俄羅斯、薩摩亞、新加坡、泰國、東帝汶、美國、越南等35個國家或地區。

(旺報 )