大陸的中國農業科學院蘭州獸醫研究所今天（12月6日）通報疑似人畜共通的布魯氏桿菌屬（台灣稱布氏桿菌病）感染事件處置情況。

11月28至29日，中國農業科學院蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊先後報告有4名學生呈現布魯氏菌病血清學陽性。接到報告後，蘭州獸醫研究所立即派人陪同學生前往醫院診治，同時成立調查小組，關閉相關實驗室並開展調查。

截至目前，共檢測263人，甘肅省疾控中心已確認呈現血清學陽性65人。血清學陽性人員中個別人員自感有身體不適現象，其餘人員未出現明顯臨床症狀。

根據衛生福利部官網資訊，布魯氏菌病是由布魯氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，不同種類的布氏桿菌會影響不同的脊椎動物，如綿羊、山羊、牛、鹿、麋鹿、豬、狗及其它動物。人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。

布魯氏菌病沒有特定的病徵，沒有一定的潛伏期，一般是5至60天，但可以長至數月。通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節和／或背痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱。嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統；這種疾病可演變成慢性疾病，並可持續多年。治療痊癒後仍可能復發。

事件發生後，中國農業科學院第一時間啟動應急處置預案，派工作組赴蘭州指導和督促蘭州獸醫研究所做好應急處置等相關工作。國家衛生健康委員會、國家疾控中心、甘肅省疾控中心、甘肅省獸醫局、蘭州市衛生健康委、蘭州市疾控中心、城關區和七裡河區疾控中心等多部門組成聯合工作組，設立流行病學調查組、治療專家組，到蘭州獸醫研究所開展流行病學調查，協調診斷治療。目前正在採取多項措施治療人員。

蘭州獸醫研究所透露，目前正積極對血清學陽性人員進行診治。在首例陽性發生後，11月29日協助學生進行診治；陽性報告數量增加後，在甘肅省衛生健康委和蘭州市衛生健康委及疾控中心的協調下，邀請相關專家研究制定了治療方案，確定診治醫院，並開闢綠色救治通道，對學生進行檢查、診治。

配合衛生健康委認真追查疫源。收到報告後，封閉相關實驗室、實驗動物、動物舍，配合流行病學調查組調查40多人，配合調查組對動物房飼養實驗動物實驗室進行了取樣，對陽性人員用餐餐廳、研究所周邊飯館進行調查。目前，具體的疫源調查工作正在進行。

(旺報 )