信實樓是東基公益目前唯一在同一棟大樓內 可以同時讓老人與嬰幼兒獲得妥善照顧的建築。圖：華信提供

新家園採光明亮，空氣流通，動線順暢，並設有遊戲區和戶外活動區。圖：華信提供

華信航空長期關懷花東弱勢團體，2016年曙光專機收入及今年周年慶園遊會義賣所得，全數捐給照顧兩歲以下無依寶寶的「哈拿之家」，協助建立無依寶寶更優質的新家園。由東基公益伙伴一粒麥子基金會、家立立基金會合力興建，歷時兩年多的籌募建造，可以同時照顧有日間照顧需求的失能或失智長輩及讓兩歲以下無依嬰幼兒有更優質新家園的「信實樓」，於今(6)日上午舉辦啟用感恩儀式。

獲邀出席「信實樓」感恩啟用儀式的華信航空總經理曹志芬表示：「華信航空秉持服務旅客的熱誠，長期關懷弱勢兒童，希望為他們帶來生命的曙光，很高興今日這些無依的哈拿寶寶終於擁有溫馨的新家園。」信實樓是東基公益目前唯一在同一棟大樓內，可以同時讓老人與嬰幼兒獲得妥善照顧的建築。

家立立基金會執行長吳方芳表示，信實樓是在社會大眾的愛心協助下，順利興建、完工，她特別感謝哈拿之家新家園有華信航空及公益代言的「哈拿愛心爸爸」曾國城等各界大力號召與支持。

哈拿之家是台東縣唯一專門收容兩歲以下無依寶寶的嬰兒之家，原租賃空間雖經整理、修繕，仍存有環境喧鬧、空間窄小、動線不佳等缺點難以改善，兩基金會因而合力興建信實樓。已完工的新家園採光明亮、空氣流通、動線順暢，並設有遊戲區和戶外活動區，寶寶活動空間也變大許多。一、二樓將作為「新生老人日間照顧中心」，三、四樓是「哈拿之家」新家園及家立立基金會。

東基公益總執行長呂信雄表示，台東市是全縣人口最為集中的地區，平均每一百人就有四人有長期照顧需求。在「信實樓」的一、二樓，失能或失智長輩可接受健康促進活動、營養照顧等專業服務，三、四樓則是小寶貝的天地，「信實樓」在東基公益夥伴和各界愛心人士的幫助下，終於正式落成，為弱勢的長者和幼童提供專業照護，以及能夠遮風避雨的溫暖家園。

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