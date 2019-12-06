洋基已經10年沒有打進世界大賽，不僅球迷感到失望，球團高層也終於重視起來，洋基球隊最缺乏的就是頂級先發投手，今年自由市場兩大咖寇爾、「天才小史」史崔斯柏格被認為是洋基明年搶下冠軍的最後一塊拼圖。已有美媒報導，洋基老闆願意開出「破紀錄」的天價延攬寇爾，可能大撒幣再造邪惡帝國。

洋基在2008年中斷連續15年闖進季後賽的紀錄，當年前老闆因此放權讓總管凱許曼去自由市場大採購，總投資超過4億美元，拿下左投「沙胖」沙巴西亞等多名好手後，果然在隔年拿下隊史第27座冠軍。不過洋基卻至此總差臨門一腳，10年不知世界大賽冠軍滋味。

去年自由市場有哈波、馬恰多等強打，不過洋基忍住沒出手，事實也證明洋基缺的不是打擊猛將。洋基今年先發投手自責分率4.51，在大聯盟僅能排在中段，靠著團隊打擊夠猛，才有機會闖進季後賽，但也敗在沒有頂尖王牌坐鎮，無緣世界大賽。

「天才小史」史崔斯柏格也是洋基目標之一。（美聯社資料照）

自由市場有寇爾及小史，拿下任何一位對洋基來說都無疑是超強助力，其中美媒報導，洋基對於寇爾有極高興趣。洋基曾兩度失去寇爾，一次是選秀會上選到了，卻沒有成功簽下；去年與太空人競爭，再度錯失讓寇爾加盟的機會。洋基在去年省錢方案後，把豪華稅懲罰歸零，老闆也終於決定要砸大錢搶人了。

美媒報導，洋基把寇爾放在第一優先，有機會與他簽下史上最大約，超越紅襪普萊斯2016年所簽7年2.17億美元合約紀錄。不過雖寇爾從小是洋基粉，洋基卻沒有十足把握拿下，因為寇爾被認為偏好他家鄉所在的西岸球隊。這情況與當年洋基要簽下沙胖很像，最後洋基勝過天使隊，成功說服沙胖加盟，而寇爾也澄清自己沒有「西岸偏好」。

洋基其實也有與小史接觸，不過礙於兩人同時簽下的難度太高，預計只會簽下一個，據傳小史與洋基相談甚歡，若洋基第3次失去寇爾，才有與小史簽約的機會。

(中時 )