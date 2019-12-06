由中油主辦、台塑化協辦的108年度石油基金獎勵石油開發技術研究發展計畫成果發表會，6日在中油苗栗探採研究所舉行，會中共發表八項研發計畫成果，超過200位國內各界石油領域菁英互相交流及分享經驗，有效提升我國探採技術，成功促進產學合作。

中油今年研究計畫執行成果豐碩，區域涵蓋尼日Agadem斷塊油田、查德BCOⅢ礦區東部區塊、中東Rub al Khali盆地、台灣屏東平原區域及哈斯基（Husky）深水合作礦區等相關評估與技術分析結果，可作為後續探勘決策之重要參考。

為提升研究發展能量及培養國內探採未來人才，上述計畫也搭配多項產學合作研究計畫，參與的研究團隊有國立成功大學、中央大學、台灣海洋大學、台灣師範大學、中國文化大學等校系院所及研究單位。

研究主題包含高屏地區聲頻大地電磁法野外測勘、處理、分析與解釋；台南盆地南部凹陷構造型態、演化及沉積架構研究；斷塊油田之流體性質、岩石力學耦合及基礎生產模擬等成果，可協助油氣資源潛能估算、與後續鑽井或生產規劃，進而提升生產開發之成功率。

中油表示，探採研究所身為公司三大研發單位之一，長久以來肩負油氣探勘研發的重責大任，藉由不斷研發與引進探勘與採油技術，為國家自主能源的提升貢獻良多，期盼透過石油基金成果發表會吸引更多外界研發能量投入油氣探採的工作行列，提升台灣自有油氣比例。

(工商 )