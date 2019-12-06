沈玉琳搭巴鈺主持的《金牌17Q》，來賓邀請到楊繡惠、哈孝遠、風田、艾瑞絲及維納斯挑戰益智問答，連續答對四題就可為自己及線上觀眾各贏得1萬元獎金。開場介紹來賓風田時，沈玉琳祝福他早日脫單，引來巴鈺好奇風田之前的感情狀態，沈玉琳打趣回：「前女友是舒子晨。」巴鈺驚呼真的嗎，接著沈玉琳積極推薦艾瑞絲很不錯，有意將兩人送作堆。

風田上場挑戰答題，他以為闖關成功可以抱艾瑞絲，一聽到是哈孝遠嚇倒，「我腰會斷掉」，沈玉琳改口說是抱繡惠姊啦，楊繡惠欣喜說：「換我?要進入洞房也可以，我完全配合！」

風田（左起）維納斯，艾瑞斯，沈玉琳，巴鈺，楊繡惠，寶兒，哈孝遠。(金牌17Ｑ提供)

風田預測自己可答對3題，一開始動物題問他哪種動物舌頭長到能舔到耳朵，四個答案推論一下輕鬆選對答長頸鹿，坦言沒看過長頸鹿舔耳朵，但看過祂吃東西，隨後模仿起長頸鹿吃東西時甩動舌頭的模樣，沈玉琳看了稱讚：「你模仿長頸鹿真像耶！」還跟著模仿起來。

風田模仿長頸鹿傳神，連荒謬大師沈玉琳都佩服。(金牌17Ｑ提供)

他一連闖關來到關鍵第四題「請問宮崎駿迷常朝聖的日本溫泉地是哪裡?」他很懊惱沒選對《神隱少女》場景地是銀山溫泉，結果如他自己預測，答對3題沒能抱回一萬元，接受懲罰公主抱楊繡惠場內轉一圈。每週一至週三晚間9點，請鎖定中天綜合台《金牌17Q》。

風田敗在宮崎駿相關題目，自己難以置信。(金牌17Ｑ提供)

繡惠被風田公主抱繞場，直呼幸福。(金牌17Ｑ提供)

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