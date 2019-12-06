全球最大的兩個經濟體的對抗又有了最新爆點。美國再出手，反對世界銀行繼續向中國大陸提供五年的新貸款，但世界銀行不顧美國反對，5日仍同意對大陸每年10億至15億美元的低利貸款，直至2025年6月。

美國共和黨眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）提案限制世銀對大陸貸款，海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）也表態支持，而美國財政部長穆努欽4日也說中國大陸收入增加，該從低收入國家「畢業」了。然而世銀隔日依然宣佈，同意向中國每年貸款10億至15億美元（約台幣305億至457.7億元）的新計畫。這些貸款旨在推進市場准入和財政改革、鼓勵民營事業發展、減少汙染和碳排放、增加中國公民社福保健等。根據2018年達成的增資協議，貸款額度將從前5年的年平均18億美元逐年降低。截至今年6月30日的2019財會年度，世銀向大陸提供了13億美元，2017年則為24億美元。

穆努欽4日在眾議院金融委員會聽證會上表示，美國反對世銀的新5年框架。他強調，中國的收入水平已提高，希望世銀減少對大陸的貸款。他說，大陸「一帶一路」向其他更低收入國家撥出數千億美元的貸款，世銀的援助對中國來說根本多餘，貸額下降的速度也不夠快。

美國反對的時機很敏感，畢竟華盛頓和北京正試圖在12月15日之前達成第一階段的貿易協議。川普總統威脅要在12月15日對1560億美元的中國進口商品加徵關稅，意味幾乎所有從中國進口的產品都會被徵稅。就在雙方繼續進行談判的同時，華盛頓卻開始加大對中國施壓，反對世銀對大陸的新一輪貸款。

大陸外交部發言人華春瑩6日表示，中國大陸是世銀重要的發展夥伴，雙方長期保持良好合作關係，也願意一起總結中國成功的減貧經驗，與其他發展中國家分享。

(中時 )