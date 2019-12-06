「卡神」楊蕙如被爆與多位綠營人士交好，並靠綠營「撐腰」向許多公家單位承攬活動賺錢，民進黨籍的總統蔡英文被問及此事，則表示不認得卡神，但被網友挖出照片，她曾與楊蕙如聊天。本報對此舉辦網路投票「請問你是否相信，蔡英文不認識卡神楊蕙如？」截稿為止，高達97.29%的網友都投「不相信」。

本報所作的網路投票「請問你是否相信，蔡英文不認識卡神楊蕙如？」至截稿為止，已有6千多人投票，6237人投「不相信」達97.29% ；170人則投「相信」佔2.65%。4人則表示不知道/無意見，佔0.06%。

蔡總統說她不認得卡神，但也有網友找到2014年8月有媒體報導指，楊蕙如曾點名當時的民進黨主席蔡英文，接棒響應為漸凍人協會募款的冰桶慈善挑戰賽，而蔡後來也在臉書回應，會捐款給予漸凍人協會支持。對此，總統府昨再度表示，蔡英文與民眾互動及合影是極為頻繁與正常的事，強調蔡英文平時確實與楊沒有私交往來。

(中時電子報)