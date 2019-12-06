今年自由市場不再寒冬了！惠勒(Zack Wheeler)被大聯盟官網視為自由市場上排名第3的先發投手，前日與費城人達成5年1.18億美元的協議，今年首位合約破億強投出現，也代表排名在惠勒之前的寇爾、史崔斯柏格價格只會更高。而今年簽約進度快，對正在尋求新約的台灣左投陳偉殷也是好兆頭。

雖然惠勒生涯初期受到傷病困擾，也動過韌帶置換手術，不過近兩年用實力證明自己的身價，2018、2019球季，總計60場先發，共取得23勝15敗、自責分率3.64，穩定的表現且被認為還有成長空間，讓費城人願意花大錢簽下，創下隊史第三高的自由球員合約，僅次哈波及前王牌克里夫李。

有趣的是，即使惠勒已經29歲，不過他在大聯盟僅投749.1局，是所有簽下破億美元自由球員合約中，投球局數最少的。例如當年柯賓投了945.2局，才獲得國民6年1.4億美元合約，國民王牌投手薛澤當年也投了1239.1局，才簽下7年2.1億美元的大約。大聯盟官網認為惠勒和另外兩大自由球員相比，他的破億簽約金更多是基於看好潛力。

揮別前兩年自由市場的寒冬，資方開出合約搶人的進度加快不少，12月初就出現破億美元合約的強投，對於正在尋求新東家的陳偉殷也是好消息，雖陳偉殷今年轉任牛棚投手，不過他過去在大聯盟有7年合計170場先發經驗，且有6年能吃120局以上，再加上擁有左投優勢，有望在市場回溫的狀況下，盡快獲得一紙好合約。

(中時 )