國民黨民代今天上午前往外交部抗議，卻被阻擋在大門外，衝突中藍委林奕華、陳玉珍掛彩送醫。國民黨主席吳敦義、總統參選人韓國瑜下午分別探視受傷藍委。吳敦義譴責民進黨政府用蠻橫暴力的手法將國會議員擋在門外，請相關的人員咎責道歉；韓國瑜探視時緊握著躺在病床上的陳玉珍的手，也慰問了坐在輪椅上的林奕華。

吳敦義說，國會議員本來就有關心暸解的權責，我們是民主自由法治國家，外交部本來就要對公眾負責，何況藍委事先有約，更不應該阻擋、甚至用蠻橫態度對待。

吳敦義又說，希望外交部不要再有這種蠻橫、無知、無理的態度，應該要尊重全體國民，也要尊重國會議員職責所在，「外交部的一名處長過世，這也是大家關心的事情。」

吳敦義強調，藍委在外交部正門被保六的警察當成犯人暴民對待，國民黨要表示強烈的抗議，也請相關的人員咎責道歉，並期望兩位委員能早日康復，一切平安。

韓國瑜隨後也到了台大醫院探視，待了約10分鐘。他緊握了躺在病床上的陳玉珍的手，並向金門鄉親喊話要幫陳玉珍加油打氣，同時也慰問了坐在輪椅上的林奕華，表達關心之意。

陳玉珍辦公室發布新聞稿表示，陳玉珍在衝撞中傷痕累累，在門縫間、內外推擠下，手腳受到嚴重拉傷、挫傷，又在長時間的對抗、緊張擠壓下，造成缺氧而致昏厥緊急送往台大醫院。

(中時 )