大陸公安部所屬微信公眾號「長安街知事」指出，趙克志對鄧炳強榮任香港警務處處長表示祝賀。他表示，大陸國家主席習近平11月14日就當前香港局勢發表重要講話，深刻指出了激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示了大陸中央政府對香港局勢的基本立場和態度，為香港止暴制亂、恢復秩序指明了方向、提供了遵循。

據指出，趙克志肯定，香港「修例風波」以來，在特區政府的領導下，香港警隊忠誠履職、恪盡職守，經受了非同尋常的考驗，付出了異常艱辛的努力，為維護香港法治和社會大局穩定、保障廣大市民生命財產安全、捍衛「一國兩制」和國家安全，發揮了中流砥柱的作用。

趙克志表示，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最緊迫的任務。希望鄧炳強處長堅守初心、不負重托，團結帶領香港警隊堅定信心決心、保持高昂士氣，凝聚香港社會反暴力、護法治、保穩定的正能量，早日實現「止暴制亂、恢復秩序」的目標，堅決維護香港法治和社會秩序，為維護香港持續繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠作出新的更大貢獻。

趙克志強調，大陸中央政府和公安部永遠是香港警隊的堅強後盾，將繼續堅定支持香港警隊嚴正執法。希望香港警隊與大陸公安機關加強協作配合，深化交流合作，共同維護好國家安全和香港社會穩定。

鄧炳強感謝公安部長期以來對香港警方的大力支持與幫助。他表示，香港警隊將萬眾一心、全力投入止暴制亂工作，盡快恢復香港社會秩序，團結香港社會各界共同努力，守護「一國兩制」和香港繁榮穩定。

列席會見的還有公安部常務副部長王小洪、部長助理陳思源。

據了解，11月19日，鄧炳強履新香港警務處處長。本次拜訪，是鄧炳強上任後首次抵北京。據此前媒體報導，鄧炳強一行還將拜訪大陸國務院港澳辦。

(中時 )