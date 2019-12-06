蔡英文總統今（6日）晚間8時許前往新北市替新北市第9選區立委參選人蔡沐霖輔選。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（6日）晚間8時許前往新北市替新北市第9選區立委參選人蔡沐霖輔選。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（6日）晚間8時許前往新北市替新北市第9選區立委參選人蔡沐霖輔選。蔡總統強調，自己戶籍也在永和，與民眾相約1月11日投票所見，「儘管排隊人潮再長，我們都要等。」

蔡總統表示，國會未來4年一定要過半，一定要讓蔡沐霖進入國會，讓年輕人覺得在民進黨有好的希望、好的未來。雙和區最需要就是停車空間，一定要在雙和區找更多的空間，讓停車空間多一點，現任立委想不到的問題，蔡沐霖會繼續幫忙民眾爭取。

蔡總統也提到，雙和區的都更問題極需要一位立委和內政部一起合作，讓老舊住宅可以順利都更，和新北市政府談過，市府態度相當積極，中央有政策、有資源，另外還有銀行團隊解決資金問題，「真的很期待，換一個年輕人和大家一起把都更做起來。」

蔡總統表示，永和有很多年輕爸媽，要記得0至6歲國家一起養的政策，很擔心年輕的爸媽會因為生育感到生活困難，擔任總統時僅有200億元預算，如今增加至600億元來照顧小朋友，國家跟大家一起來。

另外，很多長者需要照顧，未來要持續推動長照2.0，明年會有400億元預算，未來要增加至600億元，至少照顧7成長者。

(中時 )