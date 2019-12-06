立委許毓仁提出的《證券型虛擬通貨交易法》草案今（6）日通過一讀，他指出，金管會的證券型虛擬通貨（STO）監理規範「就像一台擁有跑車外殼，卻裝著轎車引擎的車子」，有三大缺陷，不斷落後市場需求，扼殺外資，限縮投資範圍，產學界批評聲不絕於耳。

金管會於今年6月推出國際上首個STO管理辦法，但被產學界普遍認為太過保守，許毓仁表示，包括：第一，禁止場外交易、僅限新台幣交易，過於落後市場需求，還扼殺外資進入台灣的機會；第二，不許外國人及我國非專業投資人等自然人購買，過度限縮投資資格範圍；第三，債務型虛擬通貨本質屬債券，其實現已有《公司法》、《證交法》可適用，在法規適用上解釋模糊。

許毓仁認為，他提出專法版本，應將投資資格放寬，並提出類似競價方式、不受限單一平台，讓交易更公平自由，也應放寬募資平台受理的金額上限，以及對外資用納管取代禁止，希望台灣在虛擬通貨的發展上不要「削足適履」。

許毓仁呼籲，第九屆最後一個會期已邁入尾聲，希望立法院能夠在最後階段通過一些真正有意義、強健台灣未來經濟體質的案子，讓台灣未來在國際舞台上更具競爭力，通過立法，讓立法院在這關鍵時刻成為台灣經濟發展的重要推手。

(中時 )