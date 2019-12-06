全球最大石油企業沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），5日公布首次公開上市（IPO）定價，觸及目標區間上端，估計可募資256億美元，估值達1.7兆美元，打破2014年阿里巴巴IPO紀錄，成為全球最大IPO案。

Aramco周四宣布，打算釋出1.5％持股公開上市，相當於30億股，每股定價32沙烏地利雅爾，觸及目標區間30～32利雅爾上端，籌資256億美元，超越中國電商龍頭阿里巴巴2014年IPO募資250億美元的世界紀錄，成為新的全球IPO集資王。

Aramco預定12日11日，在沙國證券交易所（Tadawul）正式掛牌交易。

只不過Aramco發售新股的估值，與沙烏地王儲穆罕默德當初立下的2兆美元目標有落差。不少海外機構投資人及波灣地區投資者嫌AramcoIPO定價過高，因此未來有Aramco持股的沙國中產階級投資人，將承擔Aramco股價波動的風險。

多數國際投資人認為，即便以目前的估值區間來看，Aramc的IPO相較同業艾克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）還是偏貴。投資人顧慮的是，Aramc掛牌上市後，沙國仍持續動用國家力量干預Aramc經營。

調研機構Bernstein Research訪調31名資產管理總值達3.8兆美元的全球投資者後，得出的Aramco估值中位數僅1.26兆美元。

(工商 )