33歲日本演員澤尻英龍華上月16日因疑持合成麻藥「MDMA」與「LSD」，被東京警視廳以違反毒品取締法罪嫌逮捕，6日她確定獲保釋，繳付500萬日圓（約台幣140萬元）保釋金並交保。

6日晚間，她所屬事務所「avex management」官網刊出她的「謝罪文」，提及自己從拘留處移至醫療機構接受檢查，誓言今後將斷絕與違法藥物的一切牽連，文末並親筆簽名。全文如下：

「在此，我要向與我共事的所有相關工作同仁、我的粉絲等人們，誠心致上我的歉意，造成了各位的困擾，也讓許多朋友感到擔心。」

「辜負了大家的期望，我十分地後悔。」

「我向各位承諾，今後、決不再讓自己碰觸與違法藥物有關的任何事物、包括了人際關係，並決心接受專業人士的指導遠離藥害。」

「本日我已前往醫療機構進行檢查，作為我的第一步。很抱歉僅暫以書面表達我至深歉意，懇請各位包容理解。 ２０１９年１２月６日 澤尻英龍華」

中時電子報提醒您：拒絕毒品 珍惜生命

(中時 )