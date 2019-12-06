潘嘉麗6日推出新歌〈POSE〉，為了在MV裡率16名舞者火辣共舞，她苦練1個月舞蹈，並戒掉最愛的澱粉、巧克力，拍攝當天整整耗費24小時，潘嘉麗一度因高跟鞋陷在地板縫隙裡而扭傷腳，但她賣力跳到殺青，相當敬業。

潘嘉麗自小習舞、擁有舞蹈基礎，但MV開拍前，她仍花一個月練舞，為了要求身型完美，除了運動、練舞，她足足一個月戒掉最愛的澱粉和甜點，連拍攝當天也只吃兩顆茶葉蛋的蛋白，跳到又餓又暈仍卯足全力硬忍，潘嘉麗苦笑說：「怕肚子痛，怕有肚子，怕不夠脫水會水腫！」連妝髮師都怕她暈倒，緊跟在她身邊，以防她昏倒趕緊接住她。

〈POSE〉是首華語電音舞曲，唱出態度及個性，潘嘉麗說：「所有被定義的美麗都取決於自己，自己定義自己的姿態！」又表示因爲現在網路與社交平臺發達，誰都能給予意見和批評，但很多時候，其實對自己最苛刻和挑剔的莫過於自己，「所以，當你可以面對自己，正視自己的優缺點、撇開別人對自己下的定義、標準等，才能帶出自己最自信與魅力的一面」。

潘嘉麗新歌MV裡的造型非常性感。（摩得娛樂提供）

潘嘉麗新歌MV裡的造型非常性感。（摩得娛樂提供）

潘嘉麗新歌MV裡的造型非常性感。（摩得娛樂提供）







(中時 )