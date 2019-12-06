美國智庫皮尤研究中心今天發表一份對全球34國民眾的調查，40%受訪者對中國有好感，41%持負面觀感。西歐、美國、亞洲的民眾對中國多持負評，東歐、中東及非洲則持好評。所有國家中對大陸好感最高的是俄羅斯，高達71%；對大陸負面觀感最高者是日本，高達85%。而以年齡論，年輕人對大陸有好感比例較高。

據《中央社》報導，皮尤研究中心(Pew Research Center)指出，雖然多數國家同意中國大陸在世界的影響力成長顯著，但這未必然會投射在對中國大陸的好感之上。

平均來說，西歐民眾對中國大陸抱持負面觀感（37%喜歡、57%不喜歡）包括英、德、法、西班牙，持負評的民眾都超過50%，瑞典更高達70%；西歐國家中只有希臘對大陸好感大於惡感（51%比32%）。

東歐與中歐則呈現較大分歧。保加利亞、波蘭、立陶宛等3國民眾對大陸好感大於惡感，斯洛伐克與捷克民眾則是惡感大於好感。但整體上，東歐與中歐民眾對大陸持好感比率43%，高於惡感的36%。

美國與加拿大分別有60%、67%的受訪民眾對大陸有惡感，創下皮尤這類調查的史上新高。加國民眾對大陸惡感增加22個百分點，此一時間點正好是加國逮捕華為財務長孟晚舟、大陸逮捕兩名前加拿大外交官之際；美國則因與大陸貿易戰，民眾對大陸觀感大幅變差。

調查發現，亞太鄰國民眾對大陸的好感也普遍偏低，日本民眾更高居所有調查國裡對大陸負評最高的國家，85%的受訪者對大陸持負面觀感；南韓、澳洲、菲律賓民眾對大陸持惡感者也分別為63%、57%、54%。

調查裡對大陸最有好感的國家是俄羅斯，受訪者71%對大陸有好感，烏克蘭民眾對大陸有好感也達57%。

對大陸好感大於惡感的國家多集中在中東、拉丁美洲、撒哈拉沙漠以南非洲，這些國家民眾對大陸的好感普遍在5成以上，巴西有51%、墨西哥50%、突尼西亞63%，奈及利亞更高達70%的民眾對大陸有好感；有趣的是，美國在中東的鐵桿盟友以色列，對中國有好感的民眾高達66%，惡感僅25%。

此外，調查發現受訪各國的年輕人對大陸較持有好感，在19個受訪國裡，18到29歲這個年齡層都比50歲以上者對大陸更有好感，包括巴西、墨西哥、印尼、澳洲、波蘭、烏克蘭等都有這個現象。

(中時電子報)