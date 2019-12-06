歌壇新人紀儀羚頂著台大高學歷出道，歷經念書堅持走音樂路鬧家庭革命而被「斷金援」、駐唱及家教兼差支撐生活費的艱苦歲月，在追尋發片夢的過程中遇伯樂向資深音樂人黃舒駿學藝奠定音樂基礎、歌唱比賽節目《鑽石夜總會》發跡，被黃國倫稱讚是「吉他仙子」，積極創作的她還參加喜歡音樂原創音樂人計畫而有機會讓陳子鴻老師指點教導，最後更因為LiveMe歌唱比賽讓當時評審黃子佼給第一高分，讓她未發片的狀況下與許多大牌歌手一起在前年台北市政府跨年晚會同場表演，還被現在的音樂公司老闆發現而有機會發片圓夢，苦熬十年日前終於推出個人首張創作專輯《記憶零》！

紀儀羚的爸爸起初堅決反對她玩音樂，曾暴怒砸爛她的吉他，之後更斷絕金援不再給零用錢，讓她大學開始就靠駐唱、家教賺取生活費。憶起出道前的家庭革命，她說：「當時就瘋狂接家教，隨著時間及努力，現在跟家裡的關係好多了，爸爸發現我真的很愛唱歌，也比較不反對，偶爾還是會唸一下。」她從大學時期開始駐唱，且參加不少歌唱比賽，資深音樂人黃舒駿、陳子鴻、王治平與黃國倫都對她讚譽有加，黃國倫更誇她是「吉他仙子」，紀儀羚笑說：「這封號跟了我好幾年，有一次去銀行辦事情被行員認出，直接喊我吉他仙子，還要跟我拍照。」

紀儀羚有吉他仙子封號。（禾酷音樂提供）

紀儀羚（左）受到伯樂黃舒駿賞識。（禾酷音樂提供）

(中時 )