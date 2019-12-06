「2019LOVE高雄追光季」今晚於高雄中央公園舉行點燈儀式。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

「2019LOVE高雄追光季」今晚於高雄中央公園舉行點燈儀式。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市立兒童合唱團孩子們美妙歌聲揭開序幕。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

迎接耶誕節，高市府經發局6日在中央公園舉辦「2019 LOVE高雄追光季」點燈儀式，透過裝置藝術及新科技打造網美景點，主燈為120米「Anooki X光之耶誕樹」，傳遞南北極融化的環保議題，展期至明年1月5日，邀請全國民眾到高雄來追光。

今晚在高雄市立兒童合唱團孩子們美妙歌聲揭開序幕，副市長葉匡時的帶領下，點亮高雄的夜空。經發局指出，追光季跨越兩大節慶耶誕節及跨年，追光象徵高雄一步步向前邁進，以城市之肺中央公園為起點，點亮每人心中的那一道光，進而擴散點亮城市角落。

意象主燈「Anooki X光之耶誕樹」，邀請巴黎藝術家創作Les Anooki，打造2座5米高氣球裝置藝術象徵北極、南極的男孩及女孩，以環遊世界提倡關注環境議題，結合全台最高120米直透天際光之耶誕樹，男孩及女孩樹下親吻，充滿浪漫愛情氛圍。

追光季期間攜手高雄商圈和LINE PAY一卡通推出「商圈好 SHOPPING」活動，現場賞燈快閃掃碼，或搭乘捷運掃乘車碼到中央公園站，到商圈合作店家消費，最高可享LINE POINTS 50％點數回饋，每人回饋上限300點， 總回饋點數高達100萬點。

活動有8區展演燈區，分別為「Anooki X光之耶誕樹」、「許願光之樹」、「城市光流」、「海·光·空間」、「一畝光蔭」、「幻光迷宮」、「CHILL ZONE」等，每日上演28場迷人燈光秀，每場3至8分鐘不等，結合光影變化、互動科技打造精彩聲光饗宴。

(中時 )