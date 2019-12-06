美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）學者弗格森（Niall Ferguson）曾經用「中美國」（Chimerica）形容兩國的共生經濟關係。弗格森2日在《紐約時報》撰文，指「中美國」已死，一場與中國的新冷戰已經開始。

香港01網站報導，弗格森指出，美國兩黨於2019年撇下黨派分歧，支持川普政府對中國採取對抗態度。甚至連民主黨的總統參選人華倫（Elizabeth Warren）也呼籲對北京擺出更加強硬的姿態。

美國輿論也出現類似的轉變。皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查指出，有60%的受訪美國人對中國抱有負面態度，比起前一年的47%有所增加。同時只有26%的美國人對中國持正面態度。

弗格森也提到，除了中美貿易戰升溫之外，磨擦亦於2019年蔓延至其他層面。中美因為5G網路發展的華為問題展開科技戰，同時也對於中國新疆問題在意識形態層面對碰，還有在科學科技的經典強國競爭，以及隱約浮現的貨幣戰。

弗格森認為，第二次冷戰的一大風險是自信地認為美國一定會贏得戰爭，為對第一次冷戰和當前局勢的誤讀。他也表示，今天的中國所帶來的經濟挑戰要比蘇聯大得多，因為蘇聯從未在經濟上對美國構成挑戰。

弗格森指出，2019年並非1949年，70年前簽署的北大西洋公約是為了對抗蘇聯的野心，但沒有人將採取類似措施來遏制中國的野心。他不認為2020年會爆發第二次朝鮮戰爭，但預計新冷戰會變得更冷。

(中時 )