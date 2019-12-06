大江生醫（8436）獨家雙營製程技術再報捷！繼榮獲多項國際大獎肯定，並成為該公司保健營收新動能後，今（6日）再度獲科技部頒發第16屆國家新創獎肯定。

前三季每股稅後盈餘已達13.6元的大江，目前雙營+液態包的功能食品新路線廣受美國品牌青睞，已經著手開發多款產品於北美市場問世，為大江生醫創造業績新動能。

大江表示，該公司運用目前生物科技業界最快速與深入的「生物挖礦」，了解許多油相水相效性成份具有相輔相成的加倍效果後，打破油水分離這個業界習慣的配方藩籬，改良藥學領域微脂體價高量少的應用限制，讓油水雙相效性全成分乳化後經由微脂體包覆為一體，並有效縮小分子大小至小於一微米，成為油水交融易吸收的全新劑型DoubleNutri雙營，再加上攜帶方便包裝新穎的液態包劑型，現在已能開發像新鮮果汁加魚油既營養又美味、維生素B加椰子油有助體重控制、花青素加琉璃苣油調理更年期不適等，具功效概念與矚目話題的獨家配方。

(工商 )