「卡神」楊蕙如網軍事件持續延燒，民進黨人士紛紛撇清關係，並反指國民黨也有人與楊蕙如相識。其中，北市議員羅智強也被綠媒三立「獨家」掃到，甚至有人警告「三立要開始修理羅智強！」，對此，羅智強大喊：「今天發生一件讓人開心的事」。

羅智強在臉書揭發綠媒三立企圖嫁禍「卡神」楊蕙如網軍陰謀，指出「有人警告我，三立要開始修理羅智強！」但羅智強反應是「哈哈哈，這真是我莫大的榮幸！被一家不知監督執政者是第四權天職，甘為執政者傳聲筒的不入流媒體『修理』，那還真是羅智強最榮耀的勲章！」。

羅智強表示，「看到三立「獨家」翻一個2006年我客氣評論還不是網軍頭子的楊蕙如的老古董新聞，就可以掰成我邀楊蕙如加入青年團。」對此荒謬指控，羅智強譏諷：「三立，要抹黑也有點起碼的水準好嗎？」並喊話「三立，要黑來黑，別人怕你的惡勢力，羅智強歡迎來黑！」

最後，羅智強有感而發：「大家知道我為什麼要全力發展自媒體了吧？台灣充斥許多甘為執政鷹犬的噁爛緑媒！我們只有自立自強，才能撥亂反正！」

(中時電子報)