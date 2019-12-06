軟銀集團創始人兼首席執行官孫正義與阿里巴巴集團聯合創始人馬雲6日出席在東京舉辦的2019年東京論壇，在對談中，馬雲對與會人士表示，孫正義在投資方面可能是世界上最有膽量的人，但孫正義回應，他膽子太大導致損失太多錢，他甚至說「我還沒有取得任何成就。」據了解，軟銀對WeWork以及有其他不順利的投資押注導致1千億（美元，下同）的願景基金在第二季產生89億元營運虧損。

據《界面新聞》報導，不過，軟銀擁有阿里巴巴26％的股份，其來源於2000年500萬元的投資，目前該股份的價值超過了這家日本公司的市值，孫正義上周五表示，投資阿里巴巴的決定是由直覺驅動的，在他談到馬雲時說，「我能感覺到，我們來自同一物種，我們都有點瘋狂。」

而在對WeWork以及其他一些不順利的投資押注導致1千億元的願景基金在第二季產生89億元營運虧損後，孫正義於上個月表示，他錯誤判斷了WeWork創辦人諾依曼的性格。

另一方面，據外媒報導，孫正義6日還公布一項1.84億元的計畫，將加速日本的AI研究，並聘請馬雲闡述他將這項技術商業化的目標，軟銀宣布了這項與東京大學的合作，其中包括軟銀公司在未來10年內投資200億日元建立AI研究所「Beyond AI Institute」。

(旺報 )