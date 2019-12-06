東生華製藥（8432）今（6）宣布，以「完整的液態切片監測系統—循環腫瘤細胞與循環腫瘤DNA臨床監測平台」，榮獲第十六屆國家新創獎－企業新創組/生技製藥與精準醫療類。

隨著精準醫療概念的興起，同時能達成即時與方便的監測，液態切片的技術逐漸為市場所重視。東生華今年初在總經理楊思源帶領下，啟動雙引擎策略，有別以往的將慢性疾病領域之核心專長擴大至重症慢性疾病，與合度實驗室策略聯盟，跨足Critical Patient Care的精準醫療。

東生華表示，透過與合度實驗室合作，結合多年深耕於癌症、慢性病的行銷業務團隊，擴大癌症檢測市場等通路範疇並提供更專業的銷售服務。主要液態切片產品包含高深度定序健康人遺傳基因篩檢、臨床驗證的癌症基因檢測及符合CAP高規格實驗室的產品，能幫助臨床醫師早期篩檢及後續治療追蹤，目前已經獲得國內多家醫學中心採用並於多個亞洲國家銷售。

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