喜樂時代4周年了！歡慶周年「就四感謝你」活動16日開跑，除了日前公布的攜卡轉移祭優惠和申辦禮、會員禮，更加碼「我的幸運喜樂星」、「喜樂會員回娘家」、「精選商品限量搶購」等好康，優惠至明年1月15日。

「我的幸運喜樂星」系列活動中，凡本人身份字號中同時有12、26兩組數字者，可享當日喜樂時代消費所有品項買一送一，26日當日壽星憑身分證再享免費看電影；「喜樂會員回娘家」則是凡會員本人持會員儲值卡，享單筆儲值3000元再送餐飲抵用金100元，26日會員享專屬50點限量商品兌換。

同時周年慶雙人精選套票也限量開賣中，詳情請洽售票現場，數量有限售完為止，另到喜樂時代影城拍美照PO分享文並打卡上傳粉專活動，就有機會免費看電影票，還有精選商品限量販售。

回顧這4年來，喜樂時代堅持走自己的路，包括推出極具特色的時尚微影廳、給予藝術電影放映機會、開放觀眾在影廳吃雞排等，創下經營奇蹟，如今共25廳的放映空間，加上不斷推出新產品，讓前來觀影的朋友們除了能接受視覺上的洗禮，也能在味覺上嚐鮮。

喜樂時代提供全方位觀影服務。(喜樂時代提供)

2020年度是喜樂時代重要的一個里程碑，除了與網訊科技合作，發展業界第一家提供[email protected]訂票服務和 [email protected]智能客服系統的影城外，更積極發展自己的品牌版圖，預計將於全台設置2至3個新影城，未來的1、2年也不排除到海外設點，像是大陸、東南亞地區等，同時也希望能讓更多影迷朋友體驗到時尚頂級的巨幕微影廳的舒適與魅力。

喜樂時代影城總經理程立峯表示：「實現夢想從來不是靠一個人的努力，這一路走來，我們只想感謝每一個支持喜樂時代影城的人，每一個感謝都是我們不斷前進、升級、改革的動力。」

(中時 )