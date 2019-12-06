今晚21:30分，美國公布今年最後一次的非農就業人口，達26.6萬，比預期的18萬，遠超預期，造成美元全面上漲。勞工統計局說，上個月創造了26.6萬個非農就業人口，將失業率推至歷史最低的3.5％。通用汽車（General Motors）進行了為期六週的罷工，此數字暫時得到了提振，該罷工在整個十月期間已使約50,000名工人閒置。

工資增長僅每月增長0.2％，但令人驚訝的是年增長達3.1％。失業率下降到3.5％，但它是基於參與率下降的結果。

美元全面上漲，歐元/美元跌至1.1074。英鎊/美元跌至1.3121，美元/日元高於108.80。

分析人士稱，非農就業報告意外取得強勁的表現，那麼不僅提振美元，還有可能凸顯美聯準會從鴿派轉向中性的政策立場。雖然美聯準會在10月的政策會議上顯露了不那麼鴿派的立場，但其同時也指出倘若美國的經濟維持取得符合預期的表現，那麼美聯準會仍可能重返寬鬆的立場。因此非農就業報告將是影響美聯準會下周決議政策基調的關鍵。

週五的報告可能會提高市場對美聯準會在下周政策會議上保持觀望態度的期望。在今年三度降低利率後，聯準會已表示幾乎沒有或根本不需要採取額外的刺激措施。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）的全球經濟學家凱林·伯奇（Cailin Birch）表示：「這符合我們的總體看法，即美國經濟正在放緩，但面臨衰退的風險很小。」

(中時電子報)