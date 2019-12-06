因過勞導致顏面神經暫時麻痺的行政院長蘇貞昌今天表示，非常感謝媽媽給他生了好體質，這段期間醫師的照顧、太太的照顧，「我很快地恢復」。

蘇貞昌說，他不算是個聽話的病人，還是偷偷地工作，也希望大家都要注意健康，保重身體。

蘇貞昌今天到國家人權博物館參觀美麗島40周年主題特展，面對記者詢問身體狀況時，作上述表示。蘇貞昌上月17日出現病毒感染致顏面神經暫時麻痺，今天已明顯好很多。

(工商 )