刑事局日前接獲線報，指稱有不法集團涉嫌印製假美鈔，每張百元面額美金以350元至450元台幣出售，全案報請新北地檢署指揮偵辦，歷經6個月追查過濾，上月確認時機成熟，陸續發動4波搜索，查扣假百元美鈔1092萬餘元，相當於新台幣3億多元，訊後依偽造有價證券罪嫌，聲押廖男及共犯等5人獲准。

刑事局調查，廖嫌、謝嫌、闞嫌、何嫌、藍嫌等人疑看上這批百元假美鈔品質細緻，內眼及手感無法辨別真偽，並能通過小型驗鈔機檢測，認有暴利可圖，遂以每張新台幣350至450元代價對外兜售，所幸經專案小組及時查獲，防止損害擴大。

檢警歷經6個月追查過濾，見時機成熟，先後於11月7日、19日、27日及12月5日，發動4波搜索，陸續拘提涉案人到案，共查扣偽造百元美鈔1092萬餘元、假美鈔束帶及印製假美鈔的油墨原料等物，昨認5嫌涉犯偽造有價證券罪嫌重大，且均有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見全數獲准。

(中時 )