「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新昨指出，今年5月在知名臉書團購公司《486先生》上傳地瓜粉，譏諷「韓極混」的照片後，公視台語台隨即跟進教導「番薯粉」的台語，從楊蕙如事件中發現，「韓極混」這三個字就是楊蕙如的傑作，合理懷疑公視台語台淪為民進黨打手。

公視台語台臉書粉絲專頁於今年3、4月開始經營，為7月即將開播的頻道暖身，其中看臉書學台語單元，每天會挑選一個字詞製作發音教學字卡。今年5月，網路瘋傳一張地瓜粉照片上標示台語發音「韓極混」，用諧音暗諷高雄市長韓國瑜，公視台語台粉專隨即推出「地瓜粉」台語發音字卡，被解讀趁機酸韓國瑜。

鄭照新表示，從楊蕙如網軍案到最新臉書的廣告投放資料，發現這其實是系統性黑韓作為，在知名臉書團購公司《486先生》上傳地瓜粉，譏諷「韓極混」的照片後，公視台語台跟進教導「番薯粉」的台語，從楊蕙如事件中發現，「韓極混」這三個字就是楊蕙如的傑作。

對此，公視台語台代理台長呂東熹回應，公視台語台的粉專運作基本上是網路小編的創意，會依據時事熱門話題尋找關鍵字詞，增加與粉絲互動，啟發民眾學台語的興趣，沒有特別影射特定政治人物，小編團隊也與楊蕙如網軍毫無關聯。

(中時 )