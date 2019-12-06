英格蘭老牌足球俱樂部曼聯為加強線上曝光與推廣，找上大陸網路巨擘阿里巴巴。雙方6日宣布達成協議，阿里將在優酷、天貓等平台上展示更多曼聯相關內容。

阿里巴巴消息顯示，與曼聯建立新的夥伴關係，在旗下平台上加強曼聯的內容推廣，例如影視平台優酷播放曼聯比賽以及本地的原創作品，曼聯頻道也將進駐優酷，並播放一線隊、青年隊、女足的比賽。電商也有相關合作，如將在天貓建立曼聯旗艦店。 阿里巴巴是當前大陸市值最高的網路公司，外號「紅魔」的曼聯則在出身華爾街的CEO伍德沃德操盤下，被譽為商業化最成功的足球俱樂部，雙強聯手備受矚目，不過曼聯5日股價跌0.6％，阿里港股6日漲2.65％。

有趣的是，曼聯在最近一場英超聯賽中，才被熱刺的德勒·阿里攻入一球，所幸球隊最終以2比1戰勝前任主帥穆里尼奧率領的熱刺，15輪過後積21分位於積分榜第6。

不過，曼聯雖然知名度高、商業開發完善，但近年常因戰績不佳被球迷詬病，本賽季更屢次創積分新低。雖然當前位居積分榜第6，但距離歐冠區（第4名）的積分差高達8分，反而較降級區（第18名）的7分積分差還來得遙遠。曼聯死敵、位在榜首「紅軍」利物浦的積分更是曼聯的2倍有餘。

(工商 )