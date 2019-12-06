美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上月底表示，美國經濟表現依然良好，但指出通膨率偏低，暗示短期內貨幣政策將不會有所調整，等同宣告Fed自今年三次降息循環周期結束。然而，經濟學家謝國忠撰文表示，Fed在陸美貿易戰以來所支持市場繼續發展的政策，只是在培育史上最大的經濟泡沫。

據《南華早報》報導，謝國忠發表一篇文章指出，陸美兩大全球經濟體，貢獻了全球經濟成長主要動能，然而，自陸美貿易戰爆發以來，全球秩序開始不穩定，加上2008年金融危機以來，陸美的量化寬鬆政策，導致全球債務迅速累積，並推升資產價格，對此，Fed開始介入，透過貨幣工具來維持金融市場秩序，儘管美國失業率處於史上最低水準。也就是說，Fed已經從經濟泡沫的人質，成為了其護衛者。

由於債務引發的資產膨脹，美國附買回利率(repo rate)在今年9月17日飆高至10%，逼得紐約聯邦儲備銀行當日即刻宣布透過附買回交易，至今已經累積金額達到3200億美元，就是個很好的例子。

謝國忠也指出，對於陸美達成貿易協議不抱持積極態度，從過往經驗來看，雙方在協商過程總是釋放好消息，但事後又各自翻臉，對於美國總統川普來說，美股表現是他在競選美國大選的重要指標，所以他會逼迫Fed遵守他的意志行動，但幾次下來也顯示鮑爾並不會如川普所願，若美股真的開始崩跌，陸美貿易協議達成的契機就來了，當然，大陸央行以及Fed就會出手救市。

此外，謝國忠也提到陸美以外地區發生經濟危機的風險，歐洲銀行、私人銀行以及高槓桿固定資產融資，若全球經濟成長放緩將破壞這些產品的價值，私人銀行的金融危機將引爆。

(中時電子報)