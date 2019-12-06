美國麻省理工學院（MIT）醫療團隊正在研發超長效避孕藥，婦女每個月只要服用一次就可達到避孕效果，祕密武器就在藥丸的膠囊設計。裹著特殊聚合物的藥丸進入胃部後，外殼溶解，之後變成直徑約2寸的六角星形狀，因為佔據空間變大，難以通過胃部的幽門記入十二指腸，因此可以強制藥丸留在體內一個月。而裝著不同藥效成份的六個角在人體內緩緩釋出荷爾蒙或其他藥效，有效達到避孕效果。由於一個月只須服用一粒，可大大省掉婦女許多麻煩。

相關研究發表在最新一期的醫學期刊Science Translational Medicine，不過研發仍處於初步階段，目前只在豬身上做過測試，距離正式上市還有一段時間。

不過，一旦成功，可謂婦女一大福音。傳統避孕藥服用方法太複雜，導致避孕失敗率偏高。調查顯示，逾半服用避孕藥的女性，都曾在3個月內忘記服藥或未準時服藥，導致避孕效果大打折扣。

目前大部分避孕藥都難一個月服一次，加上生理期內不同日子所服藥丸有輕微差異，要將一個月分量的一整排藥，濃縮為一粒，無疑是重大挑戰。

目前市面上長效避孕方式，包括每周一次的避孕貼片、每月一次的陰道環，或是能維持數年的宮內節育器。但這些都不若口服避孕藥方便。此項研究是由微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達所贊助，目的是希望能藉由這種新藥讓女性在生育方面有更多選擇，也希望提供開發中國家女性更多的節育選項。

(中時 )