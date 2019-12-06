工程會列管國內重大公共建設，交出漂亮成績單，工程會表示，今年列管298項重大公共建設計畫，可支用預算4228.91億元，截至10月底已執行2794.68億元，預估年底達成率可達9成以上。

工程會說，為督促公共建設順利推動，工程會每月召開跨部會「公共建設督導會報」，針對重大公共建設計畫之執行情形進行檢討，包括一般公共建設計畫(水資源建設計畫、電力能源計畫、五加二產業專案計畫、其他公共建設計畫)及前瞻基礎建設公共建設類計畫，提供相關改善措施與協助及實地訪查，加速公共建設之推動。

工程會指出，今年列管一般公共建設計畫共223項3363.17億元，截至10月底已執行2238.27億元，年分配經費執行率101.96％，年計畫經費達成率66.55％；另前瞻基礎建設公共建設類計畫第2期共75項計畫，今年特別預算865.74億元，截至10月底，已執行556.41億元，特別預算執行率94.69％，特別預算達成率64.27％。兩類計畫執行情形均相當良好，預估年底達成率皆可達9成以上。

工程會說，針對今年度預定完工啟用之重大工程，工程會均列管並每月追蹤辦理情形，已陸續完工啟用達成效益。如「林口電廠更新擴建計畫」之3號機順利商轉、「通霄電廠更新擴建計畫」之新1機、新2機已商轉，且新3機已接受調度。另「台北捷運系統環狀線建設計畫(第1階段路線)」、「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫(潮州枋寮段電氣化通車) 」、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫(草埔隧道通車)」等工程，預計於12月底前通車，蘇花改預計明年1月6日通車，將提供更舒適便捷的交通路線。

(中時 )