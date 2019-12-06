佳冬鄉塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見。（謝佳潾攝）

佳冬鄉塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見。（謝佳潾攝）

佳冬鄉塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見。（謝佳潾攝）

佳冬鄉塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見。（謝佳潾攝）

佳冬鄉塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見。（謝佳潾攝）

八八風災雖已過10年，但外界對佳冬鄉仍留有地層下陷的刻板印象，如塭子國小總是被以「全國最低學校」介紹，校方與家長為扭轉局面，將在13日舉辦養殖文化嘉年華，盼藉小朋友扛魚踩街的萌樣，讓偏鄉特色被看見，同時告訴大家養殖產業的轉變。

「佳冬不是只有地層下陷！」家長吳國振指出，八八風災重創後的10年來，不僅養殖業遭外界詬病，地層下陷也成了佳冬的代名詞，雖然因果關係不可逆，但在養殖專區、塭豐海水供應站成立後，情況已好轉，現在的佳冬已今時不同往日。

但他說，從大家對塭子國小的印象「全國最低學校」，就可得知外界看佳冬、還是只看得到地層下陷，他與家長會長黃俊龍有感該問題若不解決，不僅是對佳冬人的不公平，對小朋友而言也不好，因此與學校商量後決定在運動會前一天舉辦養殖文化嘉年華。

塭子國小指出，學校有項傳統，就是在運動會前一天都會舉辦踩街活動，藉此邀約村民共襄盛舉，而今年在家長的提議下，首度以主題式嘉年華來呈現，小朋友屆時會扛著親手自製的道具魚與漁網踩街，盼藉此讓漁村特色被看見。

學校說，多數學生家長都是從事養殖相關漁業，所以該活動意義非凡，小朋友從製作道具到扛起魚踩街，不僅是透過創意發想認識家鄉產業，更是對父母親的深入了解，他們從中認識爸媽的工作、知道其中辛苦，進而懂得感恩與孝順。

(中時 )