美國佛羅里達州潘薩科拉（Pensacola）的海軍基地，在當地時間6日早晨驚傳槍響，當地Escambia警局表示，嫌犯已經死亡，另外有「數人」受傷。

潘薩科拉海軍基地在今晨傳出「有槍手出沒」，並封閉所有出口。電視記者穆紐茲在推特發文，稱她在浸禮會醫院外，看見一輛美國海軍救護車抵達。

警長辦公室證實，槍手在送醫後死亡。

2天前，位於夏威夷的珍珠港美國海軍造船廠才剛發生槍擊案，1名海軍士兵向國防部文職僱員開火後自殺，釀成3死悲劇。

(中時 )