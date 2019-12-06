美海軍航空基地傳槍響 兇嫌死亡至少5傷 22:232019/12/06 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為佛羅里達州潘薩科拉（Pensacola）海軍航空基地，今天驚傳槍響。(圖摘自shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國佛羅里達州潘薩科拉（Pensacola）的海軍基地，在當地時間6日早晨驚傳槍響，當地Escambia警局表示，嫌犯已經死亡，另外有「數人」受傷。 潘薩科拉海軍基地在今晨傳出「有槍手出沒」，並封閉所有出口。電視記者穆紐茲在推特發文，稱她在浸禮會醫院外，看見一輛美國海軍救護車抵達。 警長辦公室證實，槍手在送醫後死亡。 2天前，位於夏威夷的珍珠港美國海軍造船廠才剛發生槍擊案，1名海軍士兵向國防部文職僱員開火後自殺，釀成3死悲劇。 (中時 ) #海軍基地 也許您會感興趣 推薦閱讀 薑母鴨店暗夜傳槍響？ 伸港警對空鳴槍制止鬥毆 14:532019/12/02 社會 越南新娘直銷內幕 特種行業女子當槍手 10:232019/12/03 社會 美珍珠港基地爆槍響釀2死 槍手自裁 09:492019/12/05 國際 培訓百位新農民 屏東推廣當地優質農產品 17:302019/12/05 財經 國際熱門新聞 美學者宣布「中美國」已死 開始冷戰2.0 - 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 瑞典挺桂民海恐遭報復 歐盟籲北京尊重人權 - 國際 - 中央社 驚！美軍若撤 韓總統智囊提議讓陸提供核保護 - 國際 玄！女獸醫遭輪姦焚屍 印度四嫌重返現場遭擊斃 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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