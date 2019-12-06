瑞典政府今年頒獎給被囚禁在中國的書商桂民海以捍衛言論自由，北京當局昨天揚言以貿易限制對瑞典報復，歐盟今天出面支持瑞典，呼籲中國尊重人權、立即釋放桂民海。

瑞典筆會（Svenska PEN）11月把今年的圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）頒給桂民海，讚揚他在言論自由上的表現。當時瑞典文化部長林德（Amanda Lind）致辭表示，言論自由在瑞典是一種權利。

中華人民共和國駐瑞典大使館當時威脅，一旦瑞典政府代表出席，會傷害兩國友好關係。

瑞典「哥特堡郵報」（Goteborgs-Posten）5日報導，中國駐瑞典大使桂從友表示，中國將限制與瑞典的貿易，強調沒有人一方面損害中國利益，另一方面在中國獲取巨額利潤。

今天歐盟對外事務部回覆中央社，以外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）名義回應此事，表示已看到媒體報導，對於歐洲聯盟（EU）公民桂民海被拘留立場明確，歐盟不管在與中國雙邊會談或在國際論壇中都一再表示，希望立即釋放桂民海。

巴圖-恩利克森說，歐盟已聯繫瑞典政府，對此案表達完全支持瑞典當局。歐盟希望中國恪守其國家及國際義務以尊重人權，確保擁有法治、公正審判，並徹底調查任意拘留、虐待和酷刑等案件。

桂民海是在中國出生的瑞典公民，他曾在香港出版批評中國領袖的書籍。2015年他在泰國被逮，目前被中國拘留，此案使瑞典與中國交惡。

(中央社)