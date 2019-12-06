多名國民黨立委6日上午至外交部抗議，其中陳宜民因質疑保六總隊現場執勤的便衣女警身分，女警雖有表明身分，表示在執行公務中，但仍遭陳宜民拍打帽子及推擠。

警政署晚間表示，經查該名女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，當時擔服督導及聯絡勤務，陳員向立委陳宜民表明身分後，立委仍有拍打陳員帽子，又從樓梯上強推該女警，致其身體搖晃差點跌倒等舉動。

警政署表示，陳員雖無受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。轄區分局將依妨害公務罪嫌，將陳宜民函送法辦。

(中時 )