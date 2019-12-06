立委陳宜民赴外交部抗議 涉強推女警將被函送法辦 22:312019/12/06 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署。（警政署提供／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 多名國民黨立委6日上午至外交部抗議，其中陳宜民因質疑保六總隊現場執勤的便衣女警身分，女警雖有表明身分，表示在執行公務中，但仍遭陳宜民拍打帽子及推擠。 警政署晚間表示，經查該名女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，當時擔服督導及聯絡勤務，陳員向立委陳宜民表明身分後，立委仍有拍打陳員帽子，又從樓梯上強推該女警，致其身體搖晃差點跌倒等舉動。 警政署表示，陳員雖無受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。轄區分局將依妨害公務罪嫌，將陳宜民函送法辦。 (中時 ) #陳宜民 #女警 #立委 #身分 #陳員 也許您會感興趣 推薦閱讀 龜山老翁走丟 暖心女警送他回家 18:472019/12/02 社會 藍立委崩盤？日學者預估結果出乎意外 09:192019/12/03 政治 【老吳保勢三招3】被批遲疑又保守 連妙天都不挺 10:302019/12/03 政治 近百歲阿嬤迷途 警客家鄉音喚記憶 11:132019/12/03 社會 蔡依林深V露雪乳「宣布新身分」阿信激動：為什麼 06:182019/12/05 美妝 具狀告蘇揆 環團：不當開發破壞藻礁 11:452019/12/05 社會 專家傳真－發行晶片身分證 請政府停看聽 04:102019/12/06 產業特刊 國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會 16:352019/12/06 政治 謝和弦3萬交保 被問黨員身分脫口嗆「柯文哲沒XX」 15:422019/12/06 娛樂 懶理網上負評 爆李小璐砸800萬轉型「有新身分」 20:202019/12/06 娛樂 社會熱門新聞 立委陳宜民赴外交部抗議 涉強推女警將被函送法辦 - 社會 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 - 社會 男婚前「偷交合」正妹惹眾怒 遭狂鞭100下昏厥 - 社會 帶3歲女Audi賞車 她開心劃了10輛父母崩潰 - 社會 地方工廠太懂印 台製假美鈔騙過賭場驗鈔機海外橫行 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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