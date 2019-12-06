一對夫婦想著買新車，日前帶著3歲女兒到奧迪賞車，不料女兒竟然撿起地上的小石頭在10輛新車做起畫來，原包括一輛將近4百萬的Q8，讓爸媽很市崩潰。經法院立案調解，最後決定由這對夫婦一次性賠償汽車銷售公司約30萬台幣當場了結。

江南都市報報導，趙姓夫婦日前帶著女兒陪朋友到汽車公司看車。沒想到女兒用小石子劃傷了10輛奧迪車，最終鬧到法院。店家當時主張要夫婦賠償20萬人民幣(折合台幣約90萬)，並表示這只是暫時的價格，具體損失以評估為準。店家表示，作為新車，奧迪是不能接受噴漆修復傷痕的，因為噴漆修復傷痕的車，一旦當成新車賣給消費者，消費者發現之後就可以判定為店家欺詐，到時候需要賠償3倍，因此只能降價出售。不過沒有跟女孩的爸媽達成共識。

事後經過桂林市臨桂區人民法院立案前調解，雙方自願放棄評估損失，由女孩爸媽一次性賠償汽車銷售公司7萬元人民幣。他們也表示以後帶孩子出去要別小心。

(中時電子報)