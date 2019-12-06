粉絲今天到靈堂內弔唁。粘耿豪攝

高以翔在大陸錄製綜藝節目意外猝死，遺體運回台灣之後，連日來有不少星友及粉絲到靈堂悼念。4天前有粉絲自發性舉行追思會，卻發生不肖網友擅自藉名斂財，官方微博急發文澄清，「我們發現近期有不懷好意之人打著追思的名義建立多個集資群，金額不多但其心可誅。在這裡我們鄭重聲明：高以翔官方後援會、高以翔吧官方微博從未開啓任何集資群。也請大家表達哀思的同時謹慎辨別。」

傑星今（6日）開放粉絲入內弔唁，有名謝姓大陸女粉絲在現場張羅花籃，她接受媒體訪問時說，她自己喜歡高以翔多年，很難過不捨，她因為親戚在台灣，已在靈堂外待了4天。之前她在抖音發了靈堂現場影片，轉發次數高達幾個億，很多大陸粉絲因為自由行限制無法來，看到她的抖音找到她，轉錢請她買花致意。

外傳一度有人集資5萬人民幣（約21萬5000台幣）欲幫大陸粉絲代購花束，來自廣州的女粉絲Liya今晚表示，沒聽過有集資5萬人民幣的事，她自己因為有機會往返大陸、台灣，本想募集100支花束送到靈堂，曾和高的經紀公司「傑星」接觸，傑星擔心有人歛財，提供一家花店讓粉絲去詢問，原本1束8000元，後來因為數量大，砍價談到1束5500元，後來傑星不想讓粉絲破費，Liya說：「本來有2個群組的粉絲想表達心意，後來經紀公司拒收花束，所以她沒有收錢」。

傑星今晚發聲明指出，「近日有不肖業者以收費代購花束及直播現場的方式歛財，我們對於這樣的商業行為感到遺憾。請各位粉絲朋友們不要特別破費，會場及告別式現場皆謝絕所有鮮花及禮物」，強調如需要致意悼念，可將心意寫在15x15公分的紙上，折成紙鶴寄到傑星公司，並提到12月15日的告別式將不對外公開，希望能保留給至親及家人。

(中時 )