美國周五公布11月非農就業報告，單月就業人口大增26.6萬，創今年1月以來單月最大增幅，失業率也下滑0.1個百分點，至3.5％，追平50年新低點，由此顯示美國就業市場依舊強健，美國經濟具有抵擋全球經濟走疲的抗跌能耐。

就業報告開高激勵買盤進場，美股周五早盤應聲跳空開高，道瓊工業指數大漲230點或0.8％，來到27,916點，標普5百與那斯達克指數分別勁揚0.7％與0.8％。

根據美國勞工部的統計，11月非農就業人口總共增加26.6萬，是今年1月之後單月最大增幅，也大幅優於華爾街分析師預估的18.7萬。

9月與10月就業新增人數也同步上修，9月由18萬上修至19.3萬，10月份由12.8萬調高至15.6萬，總計最近3個月的單月平均就業人口增幅達20.5萬，逼近去年單月的22.3萬，顯示就業成長動能有擺脫今年年中走弱低潮的趨勢。

各產業中以醫療保健、餐飲與交通運輸增加的就業人口最為強勁，製造業單月也大增5.4萬，其中主要受惠於通用汽車結束罷工，汽車製造業單月就業人口暴增4.1萬。

此外，11月失業率則下滑至3.5％，追平50年新低，同樣優於市場預期的持平於10月份的3.6％。

11月份美國勞工的平均時薪為28.29美元，月增0.2％，較去年同期則上漲3.1％，年增幅雖不及10月的3.2％，但也逼近今年2月3.4％的高點，代表低失業率帶動薪資上漲的動能仍維持高檔。

儘管在貿易戰升溫、企業投資下滑與全球經濟成長走疲的逆風下，美國經濟在聯準會3度降息後已現止跌訊號，今年第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達2.1％，雖不及去年全年的2.9％，但在全球成長一片低迷之際，表現已算相對亮眼。

聯準會下周將召開決策例會，由於就業市場報告強勁，下周例會按兵不動已成定局，短期內都維持利率不變的機率也大幅增加。

(工商 )