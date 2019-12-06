為提振國際油價與避免石油供過於求再度發生，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油盟國6日同意明年首季再度把每日油產減少50萬桶。不過外界質疑上述國家恐將無法確實遵守這項協議，國際油價反而大跌。

布蘭特油價下跌0.76％到每桶62.19美元，失守63美元大關。美國西德州期油更重挫1.13％至57.77美元。

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