市場質疑擴大減產協議 油價大跌 23:292019/12/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為提振國際油價與避免石油供過於求再度發生，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油盟國6日同意明年首季再度把每日油產減少50萬桶。不過外界質疑上述國家恐將無法確實遵守這項協議，國際油價反而大跌。 布蘭特油價下跌0.76％到每桶62.19美元，失守63美元大關。美國西德州期油更重挫1.13％至57.77美元。 (工商 ) #油價 #美元 #國際油價 #國家 #石油 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸中央政法委：支持反中亂港2人 被國安逮捕 09:082019/12/02 兩岸 《國際油價》減產疑慮，上周五美國原油急挫逾5％ 10:002019/12/02 財經 油國組織可望進一步減產 國際油價漲 07:102019/12/03 國際 《國際油價》擴大減產消息推助，周一國際原油反彈上漲 10:002019/12/03 財經 《商情》供應過剩疑慮，打壓周二LME期鉛走軟 10:002019/12/04 財經 《國際油價》周二國際原油期貨漲跌互見 10:172019/12/04 財經 《美股》展望保守，Salesforce盤後走跌 13:582019/12/04 財經 《國際油價》利多消息提振，周三美國原油強漲逾4％ 10:002019/12/05 財經 《商情》觀望氣氛濃，周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002019/12/06 財經 《國際油價》謹慎觀望，周四美國原油持平 10:002019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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