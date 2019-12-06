上揚資產續加碼農林 持股上升至13.91％ 23:282019/12/06 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農林（2913）最新公告，法人董事長上揚資產管理公司近期於集中市場加碼買進7,900張農林持股，持股比率上升至13.91％。 農林公告，前一次公告，上揚資產管理持股為101,972張，持股比率12.91％，於108年11月7日起至108年12月5日止，經由集中交易市場取得7,900張，累計最新持股為109,872張，持股比率也攀升至13.91％。 (工商 ) #持股 #農林 #公告 #持股比率 #比率 也許您會感興趣 推薦閱讀 金寶參與凱碩私募 持股比率增至68.9％ 16:202019/12/02 財經 合機取得洋華10％持股 擬再取得4,500張 16:472019/12/02 財經 寶佳持有東元躍升至9.44％ 三位聯合申報人持股逾10％ 17:192019/12/02 財經 凱美處分佳邦持股 剩餘持股僅1.66％ 19:302019/12/02 財經 寶佳再下一城 躍居東元第一大股東 04:102019/12/03 財經要聞 超眾洋華凱碩 大股東增持 04:102019/12/03 證券．權證 《店頭市場》益通109年1月13日起終止櫃檯買賣 11:082019/12/04 財經 中選會公告正副總統、原住民立委候選人電視政見發表會時間 20:052019/12/04 政治 年底辦信用卡像在賭博？專家曝1危險關鍵 22:122019/12/04 生活 台灣茶世界有名 屏科大與台灣農林策略聯盟 18:442019/12/05 生活 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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