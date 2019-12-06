農林（2913）最新公告，法人董事長上揚資產管理公司近期於集中市場加碼買進7,900張農林持股，持股比率上升至13.91％。

農林公告，前一次公告，上揚資產管理持股為101,972張，持股比率12.91％，於108年11月7日起至108年12月5日止，經由集中交易市場取得7,900張，累計最新持股為109,872張，持股比率也攀升至13.91％。

(工商 )