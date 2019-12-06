韓國瑜探視受傷藍委陳玉珍。（國民黨團提供）

國民黨多位立委今上午前往外交部抗議，過程中爆發推擠，藍委陳宜民因質疑現場執勤的便服女警身分，疑似有拍打帽子及推擠情形，警政署晚間稱為捍衛警察尊嚴，轄區分局將依妨害公務罪嫌將陳宜民函送法辦。對此，陳宜民手機未開機，無法取得聯繫。國民黨副秘書長蔡正元則痛斥警署可笑又可惡，指現在是太陽花當警政署長，或警政署長變成太陽花，像這樣拿人民納稅錢開網路東廠，誰能忍受，將來抗爭一定一波接一波。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團今早就通知外交部國會聯絡人要前往拜訪部長，針對我駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠案進行了解，結果動用大批警力，讓立委不得其門而入，過程中發生與員警發生推擠，造成立委林奕華、陳玉珍受傷送醫，對於外交部傲慢態度強烈譴責。

至於傳出陳宜民動手推女警，據悉，該女未穿著警察制服，也未表明身分及出示證件。曾銘宗質疑，外交部藐視立委監督行政機關的職權，還趁機利用警察要法辦立委，呼籲外交部不要惡意操作，刻意扭曲立委前往關切蘇啟誠案的原意。

國民黨文傳會主委程美華說，綠媒報導國民黨立委陳宜民推擠女警，陳宜民已在LINE群組強烈否認，強調絕無其事，駁斥是「假新聞」；蔡政府的外交部維護「助」日代表謝長廷在先，兩度拒絕立委陳情為蘇啟誠討公道、追究真相在後，還下令警衛關門，害兩位國民黨立委送醫，如今竟然還由警政署依據假新聞，要把陳宜民送辦，蔡政府如此看顏色行政，明顯打藍護綠、吃人夠夠的傲慢作法，人民能忍受，不把它下架嗎？

(中時 )