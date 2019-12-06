電影《為你存在的每一天》5日晚上由高雄市政府文化局包場，在高雄搶先舉辦特映活動，並邀請到導演曾禎、主演黃遠與陳品嫙一同到現場與觀眾相見歡，近來都在南部趕拍新戲的黃遠一身黝黑地現身，健康陽光的形象和新片飾演的霸凌者角色截然不同。

聽聞在片中演出的角色被看過片的觀眾痛罵「真的演得很壞」，黃遠趕緊澄清這角色和他本人完全不一樣，身為在愛圍繞之下成長的孩子，黃遠私下個性其實相當暖男，但為了要保持片中角色呈現出來的疏離感，他下戲時還會刻意跟劇組的人保持距離，不會有過多接觸。

當主持人問到對於姚愛寗曾在受訪時表示自己因劇情設定私下相當害怕黃遠，他是否知情，黃遠才恍然大悟：「難怪每次姚愛寗拿完便當後就會躲遠遠的！」而曾在華劇《一千個晚安》中飾演姚愛寗幼年時的天才童星陳品嫙，這是第一次進戲院觀看自己主演的電影，全家人都出動表示支持，看完也全都哭紅了雙眼。

《為你存在的每一天》首映會現場。（星泰娛樂提供）

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