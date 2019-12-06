華盛頓時報聲稱取得王立強聲明指出，中國軍方利用香港關係企業收集情報，竊取美國先進軍事技術。他也透露，曾與其他人施壓前中國國家副主席李源潮，並調查樂視網。

王立強共諜疑雲近來引發美、澳與兩岸三地的高度關注，外界對王立強的真實身分與他在中國情報圈的地位有不同看法。

華盛頓時報（Washington Times）日前取得據說是王立強提供給澳洲安全情報組織（ASIO）長達17頁的聲明副本。

根據副本內容，中國軍方在香港成立中國創新投資公司，這家公司利用香港開放的貿易體系，收集情報並竊取先進技術，目標包括美國軍事衛星和航空技術與飛彈製造研究。

王立強指出，中國軍方透過中國創新投資利用香港秘密購買禁止直接出口到中國的武器，這一過程包括購買武器與飛彈，運送到香港後拆解再秘密送往中國。

不過王立強的聲明並未詳細描述過程，僅表示「事實上，中國所謂的先進武器主要是透過這樣的管道獲得的」。

除了利用中國創新投資進行武器採購外，另一個軍事情報戰線是透過在香港上市的中國趨勢控股，這家企業的目的是用來監視在中共內部鬥爭中失敗逃往香港的中國官員。

王立強並透露，2013到2018年間擔任中國國家副主席的李源潮曾「被迫撤退」到香港，包括王立強在內的多個中共情報人員曾試圖向李源潮施壓，要求他返回大陸進行調查。

王立強表示，他和其他幾位中共情報人員曾在香港香格里拉酒店與李源潮親友會晤，為了施壓，他們威脅李源潮的妻子，並鎖定李源潮擁有的樂視網資訊科技公司（Leshi Internet Information and Technology Corp.），該公司在4月遭到調查，目前陷入財務危機。

王立強在聲明中指出，樂視網的危機從來就不是外界以為的金融危機。事實上這是一場政治危機，「正是中共內部派系鬥爭導致這家企業倒閉」。樂視網是中國大陸唯一一家在境內上市的影片網站，也是全球首家以首次公開募股（IPO）方式上市的影片網站。創辦人賈躍亭於2019年10月13日在美國主動申請個人破產重組。

(中央社)