B-21與F-35等隱形系列戰機

美軍即將陸續讓最新式的F-35C艦載機在航空母艦上服役，它們將是未來至少30多年美國海軍航空兵主力。但是隨著科技與戰爭形態的快速變化，美國海軍可能很快地就需要新的第6代戰機來接替F-35C，只是在思考這架未來戰機應該是什麼樣子時，美國海軍將領承認：「現在還不知道」，空軍也有相同的困擾。

美媒《國家利益》指出，美海軍今年2月宣稱F-35C已準備就緒，總部設於加州配備F-35C的147航空中隊將在2021年首次部署於卡爾文森號航空母艦上。而海軍的目標是在9個海軍航空大隊中各部署一個有10架F-35C的航空中隊，海軍陸戰隊也打算在4個航空中隊裡配備F-35C。

在部署的進度上，海軍購買的約300架F-35C至少需要10年才能交付完畢，每架飛機的成本約為1億美元，每架F-35C隱形戰機可以服役至少25年以上的時間。與此同時，每個航空大隊還將包括3個F / A-18E / F中隊，加上EA-18G電子戰機、E-2空中預警機、V-22運輸機和MQ-25加油機無人機。目前這些類型的飛機都還在生產，因此在2030年代中期之前都會持續服役。

換言之，海軍應該不急於決定下一代艦載戰機的樣子，也因此海軍作戰司令吉爾迪（Mike Gilday）才會有前後矛盾的說法。他在2019年12月上旬美國海軍學院的華盛頓國防論壇會議上說，「海軍需要航空兵，但未來的航空兵會是什麼樣子？我也不確定。」他說，未來海基的航空載具需求會減少，可能會轉化成有人駕駛和無人駕駛的混合型態。現在還無法預料它們未來會在哪種平台上部署。

報導認為，吉爾迪的講話凸顯了五角大廈對下一代飛戰計劃的不確定性。而且不只海軍如此，將擁有1700架F-35A的空軍也一樣。空軍領導人對國會表示，研製新型戰機「沒有神奇的解決方案」，空軍已成立「下一代空中優勢」辦公室，為F-35的後繼者進行概念的開發，這些概念包括傳統的載人戰機，將更加重視有強大網絡連結的無人／載人可選項戰機，以便它們在必要時可以半自主或自主運作。同時空軍也正在開發能配備導彈的無人戰機，做為載人戰機的「忠誠僚機」。

更重要的，空軍正在研究讓新型B-21隱形轟炸機進行空對空打擊任務，太平洋空軍司令部空中與網絡作戰主任比魯斯(Scott L. Pleus )在9月的《空軍雜誌》中提出這個新的概念，他認為如果B-21轟炸機可以與隱形戰機家族共同操作，加上自身的隱形功能，就能具有空對空的打擊能力，而這可能就是未來6代戰機應有的概念。

報導說，首架B-21可能最早會在2021年試飛，空軍希望至少擁有100架，每架飛機的成本大約6億美元。據此推斷，2030年代以後，老式戰機將愈來愈少，未來的天空中將是F-35、B-21與消耗性的無人機來主導。

(中時電子報)