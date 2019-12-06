小朋友們拿到書籍後，興奮地擺出愛心姿勢來合照。(張睿廷攝)

中和扶輪社為關懷偏遠地區的孩童，捐贈書籍價值200萬的5千冊書籍給三芝、石門、萬里、金山15所國小圖書館，並於6日下午在萬里國小舉辦捐贈儀式，期許偏鄉莘莘學子透過閱讀翻轉學習、看見未來。新北市教育局表示，市府近年積極推廣多元刊物，尤其在語文上花費許多心力，此次民間團體能主動提供資源，照顧學童，讓他們備感欣慰。

捐書儀式6日下午2時在新北市萬里國小舉行，活動由8名萬里國小學童表演舞蹈「稀哩稀哩」熱鬧開場，台下觀眾看得目不睛，表演結束後響起熱烈掌聲，隨後主辦單位邀請中和扶輪社長呂坤謀致贈書籍給15所校長。

呂坤謀表示，他們已連續五年捐贈書籍給台灣偏鄉學童，期盼在孩子的語文教育上紮根，也藉此拋磚引玉，讓更多人幫助學童教育。

金山區長陳國欽表示，很開心扶輪社能提供5000冊的書籍給北海岸的國小，有他們的幫助，將使城鄉差距縮小，且可讓孩子們愛上閱讀。

萬里國小6年級的張同學說，以前都只看小說類的書籍，但現在圖書館有了許多不同類型的書籍，她也能藉此機會，讓自己視野變得更廣闊。

新北市教育局表示，每個學科的基礎都在語文，所以新北市府花費許多心力在上面，自101年起為推廣多元閱讀刊物斥資超過2.5億元，購置圖書經費高達4億元，並改善296所圖書館、興建18所公共圖書館，

(中時 )