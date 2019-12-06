音樂旅行電影《絕世情歌》，6日感動上映，在電影同名歌曲的洗腦之下，許多人都對「絕世情歌」的旋律朗朗上口，電影裡的許多經典及創作歌曲也令人讚不絕口，由於故事劇情從「尋人」出發，過程中遇到的人物及事件，讓許多看過電影的觀眾，都為其中所表現的真摯的親情及至死不渝的愛情所感動。

《絕世情歌》甫上映便收到多方好評回饋，許多人藉著電影裡的景點，彷彿遊了一趟花通像鐵花村、吉安慶修院等知名景點。藝人好友們也紛紛讚聲，身為李毓芬好友的宋米秦，因為當上媽媽的緣故，對於親情更是無法抵擋，默默流下眼淚還讓一旁王思萍遞上衛生紙。

而海裕芬也讚美有畫龍點睛效果的楊千霈，在電影裡詮釋的恰到好處，先前由李毓芬、李李仁和王柏傑做開頭的「情歌手寫傳情」也持續接力，楊千霈、吳克群、是元介、蔡旻佑等人都跟著接龍，要在氣溫驟降的雨天裡一起窩進電影院，體驗一趟滿足身心靈的療癒旅程。

(中時 )